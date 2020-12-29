В России коронавирусом болеют более 553 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предоставил новые данные о заболевших в России. Актуальная информация публикуется ежедневно на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки было выявлено 27 002 зараженных COVID-19. Общее количество заболевших достигло 3 105 037 человек. При этом одновременно болеют 553 027 пациентов по всей стране.

С выздоровлением было выписано 24 874 пациента за сутки (за всё время – 2 496 183). Летальных случаев стало больше на 562, а за всё время смертью закончилось 55 825 случаев заболевания.