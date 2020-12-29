УГАТУ и БГАУ включились в создание НОЦ мирового уровня в Уфе

«Благодаря амбициозному проекту по разработке продукции для центра инновационной травматологии и ортопедии в Москве, который реализуется в рамках НОЦ с одним из наших партнеров - станкостроительной компанией «ЕСМ», мы смогли удержать перспективных выпускников и вместе выиграть борьбу за таланты. Наши ребята участвовали в создании комплекса и сопровождали его вплоть до представления заказчику»

Камиль Рамазанов, проректор по инновационной деятельности УГАТУ