УГАТУ и БГАУ включились в создание НОЦ мирового уровня в Уфе

Столичные вузы Башкирии продолжают присоединятся к созданию Евразийского научно-образовательного центра. О своих планах рассказали два престижных вузы Уфы - УГАТУ и БГАУ.
Учебные заведения представили свои лучшие современные концепции в области инженерии и медицины.
Так, по словам, проректора по инновационной деятельности УГАТУ Камиля Рамазанова, в настоящее время существует тенденция к оттоку из региона талантливых выпускников школ и университетов.
А Башкирский аграрный университет вошел в НОЦ с проектом по созданию в регионе центра прогрессивных технологий по генотипированию и репродукции высокоценных пород сельскохозяйственных животных, реализуемый совместно с компанией «Башкир-молоко», который входит в ГК «Таврос». Объем совместного финансирования проекта внушительный - более 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба БГАУ.
Задача проекта – разработать и внедрить в производство технологии по повышению уровня молочной продуктивности крупного рогатого скота на основе использования современных методов селекции, что дополнительно обеспечит получение конкурентоспособного племенного материала.
Генеральный директор ООО «Башкир-молоко» Кирилл Ершов рассказал, что сотрудничество с университетом дает эффективную коллаборацию – научные исследования будут проходить в лабораториях аграрного вуза при содействии ученых-генетиков УФИЦ РАН, а результаты полученных разработок предприятие будет внедрять на своей производственной площадке и закреплять в образовательных программах вуза.
Проект создания научно-образовательного центра в Уфе разработан в рамкахнационального проекта «Наука». В этом году 3 декабря Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в башкирской столице Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Всего в России их будет создано 15 по инициативе Президента России Владимира Путина.