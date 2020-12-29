В Башкирии онкодиспансеру подарили фармацевтические холодильники

Нужный подарок в преддверии Нового года. Сразу четыре фармацевтических холодильника передали Республиканскому клиническому онкологическому диспансеру московские благотворители.

Одна из столичных фармкомпаний решила помочь онкодиспансеру перед запуском филиала учреждения в Салавате. Достаточно своевременный подарок – открытие отделения химиотерапии запланировано на январь 2021 года. Поступившее оборудование будет использоваться для хранения противоопухолевых препаратов. Температурный диапазон холодильников –  от двух до 15 градусов.

Для онкодиспансера данные холодильники очень актуальное и востребованное оборудование, потому что практически все лекарственные препараты, которые применяются для лечения онкобольных, это термолабильные препараты, которые требуют определенного температурного режима хранения.

Наталья Мельникова, главная медсестра Республиканского клинического онкологического диспансера