В Башкирии онкодиспансеру подарили фармацевтические холодильники

Одна из столичных фармкомпаний решила помочь онкодиспансеру перед запуском филиала учреждения в Салавате. Достаточно своевременный подарок – открытие отделения химиотерапии запланировано на январь 2021 года. Поступившее оборудование будет использоваться для хранения противоопухолевых препаратов. Температурный диапазон холодильников – от двух до 15 градусов.