В Башкирии подвели предварительные итоги социально-экономического развития республики

Почти 210 миллиардов рублей составил объем инвестиций в основной капитал. Несмотря на внешние факторы, Башкортостану в 2020 году удалось сохранить положительную динамику в вопросе финансовых вливаний. Хорошие показатели были продемонстрированы и аграриями.

Собран рекордный урожай зерновых – более 4 миллионов тонн. Республика оказалась в тройке лидеров среди субъектов Приволжского федерального округа по объему введенного жилья. На заседании регионального правительства подвели предварительные итоги социально-экономического развития Башкортостана и наметили задачи на 2021 год.  

Надо отметить, что на среднероссийском уровне мы смотримся лучше, чем большинство субъектов Российской Федерации. Тем не менее, есть над чем работать по многим направлениям, в том числе освоение федеральных средств. Освоение республиканских средств пока не вышло на тот результат, который должен быть.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан