В Башкирии подвели предварительные итоги социально-экономического развития республики

Почти 210 миллиардов рублей составил объем инвестиций в основной капитал. Несмотря на внешние факторы, Башкортостану в 2020 году удалось сохранить положительную динамику в вопросе финансовых вливаний. Хорошие показатели были продемонстрированы и аграриями.
Собран рекордный урожай зерновых – более 4 миллионов тонн. Республика оказалась в тройке лидеров среди субъектов Приволжского федерального округа по объему введенного жилья. На заседании регионального правительства подвели предварительные итоги социально-экономического развития Башкортостана и наметили задачи на 2021 год.