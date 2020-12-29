В Башкирии подвели предварительные итоги социально-экономического развития республики

Надо отметить, что на среднероссийском уровне мы смотримся лучше, чем большинство субъектов Российской Федерации. Тем не менее, есть над чем работать по многим направлениям, в том числе освоение федеральных средств. Освоение республиканских средств пока не вышло на тот результат, который должен быть.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан