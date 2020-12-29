Динар Гильмутдинов исполнил мечту 5-летнего мальчика из Уфы

«Елки желаний» продолжают радовать детей по всей стране. Инициатором масштабной благотворительной акции выступил президент страны. Политики, депутаты и чиновники исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья. Свой подарок вручил и главный госавтоинспектор республики.

От такого внимания 5-летний Данил явно растерялся. Да и Деда Мороза в главном госавтоинспекторе республики малыш сразу не признал. До первого подарка. Огромная корзина со сладостями мгновенно привлекла внимание Данила. Но вскрыть её малыш не успел. За первым подарком сразу последовал второй.

Как только Данил почувствовал в своих руках руль, сразу попытался уехать на новеньком транспорте от главного госавтоинспектора республики. Но не тут-то было.

Новогодними подарками Динар Гильмутдинов решил не ограничиваться. Узнав, что меньше чем через неделю малышу исполнится шесть лет, решил порадовать его не только снегокатом, но и летним транспортом.

Небольшой праздничный презент получила и мама Данила. Но и на этом чудеса не закончились.

Мама Данила Ирина Хабарова рассказывает: заявку на участие в акции «Ёлка желаний» с просьбой подарить зимний самокат отправили на удачу. И вот мечта осуществилась.

Я не ожидала. Динар Загитович, спасибо, что обратили внимание на то, что у него скоро день рождение. Спасибо, что подарили ему ещё и летний самокат. Это на самом деле очень здорово. Я рада, я очень рада. Наверное, даже больше чем ребёнок. Ребёнок просто растерялся. Он ещё не понял, не осознал. Ирина Хабарова, мама Данила

Сегодня добрые "волшебники" продолжают исполнять мечты участников благотворительной акции, среди которых дети-сироты, пожилые люди и малыши с ограничениями по здоровью, а также дети из малоимущих семей.

Я хочу, чтобы ребенок был здоровый, быстрее догнал своих сверстников, скорее начал говорить. Желаю скорейшего выздоровления. Динар Гильмутдинов, начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан