Динар Гильмутдинов исполнил мечту 5-летнего мальчика из Уфы

«Елки желаний» продолжают радовать детей по всей стране. Инициатором масштабной благотворительной акции выступил президент страны. Политики, депутаты и чиновники исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья. Свой подарок вручил и главный госавтоинспектор республики.
От такого внимания 5-летний Данил явно растерялся. Да и Деда Мороза в главном госавтоинспекторе республики малыш сразу не признал. До первого подарка. Огромная корзина со сладостями мгновенно привлекла внимание Данила. Но вскрыть её малыш не успел. За первым подарком сразу последовал второй.
Как только Данил почувствовал в своих руках руль, сразу попытался уехать на новеньком транспорте от главного госавтоинспектора республики. Но не тут-то было.
Новогодними подарками Динар Гильмутдинов решил не ограничиваться. Узнав, что меньше чем через неделю малышу исполнится шесть лет, решил порадовать его не только снегокатом, но и летним транспортом.
Небольшой праздничный презент получила и мама Данила. Но и на этом чудеса не закончились.
Мама Данила Ирина Хабарова рассказывает: заявку на участие в акции «Ёлка желаний» с просьбой подарить зимний самокат отправили на удачу. И вот мечта осуществилась.
Сегодня добрые "волшебники" продолжают исполнять мечты участников благотворительной акции, среди которых дети-сироты, пожилые люди и малыши с ограничениями по здоровью, а также дети из малоимущих семей.
До Нового года осталось всего четыре дня, но акция «Елка желаний» с наступлением 2021-го не закончится. Любой может снять шар и исполнить мечты до конца февраля. 31 декабря исполняются не только детские, но и взрослые желания. И главная мечта Ирины – чтобы её сын смог победить недуг и сказать своё первое слово.