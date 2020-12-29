В Уфе впервые прошел новогодний утренник для детей-инвалидов

Малышей с множеством тяжелых диагнозов поздравил Дед Мороз. Группа для особенных малышей работает с сентября. И пока таких в Уфе всего две. Открыть их удалось благодаря президентскому гранту.

Здесь не читают стихотворений, не водят хороводов, а новогодние песни исполняют воспитатели, которые, как и их малыши, особенные – дефектологи, тьюторы. У каждого ребенка тяжелые множественные нарушения в развитии: эпилепсия, ДЦП, аутизм. Но как любые дети они тоже мечтают о празднике.

Для многих это первый утренник в детском саду. Ещё полгода назад этой группы не существовало. Но всё изменилось после того, как общественной организации родителей детей с инвалидностью «СоДействие» удалось выиграть президентский грант – около 5 миллионов рублей. Набрали педагогов, договорились с детским садом, на базе которого сейчас и функционирует группа.

Пение успокаивает и помогает привлечь внимание. Так начинается прием пищи. Большинство из ребят не разговаривают, поэтому используют альтернативу: жесты, карточки, картинки.

Помимо особенных малышей, в детском саду есть группа побольше, для здоровых ребят. Но и туда ходят два ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Правда, у них более легкая форма заболевания.

Амину с рождения ведет Служба ранней помощи. Сейчас девочке 2,5 года, у неё синдром Дауна. Но она отлично чувствует себя в обычной группе, играет, следует режиму, просто дополнительно к этому ещё проходят занятия с дефектологом. Каждому ребенку – индивидуальный подход в зависимости от потребностей малыша и пожеланий родителей.