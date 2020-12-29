Новые свидетели по делу Изместьева назвали заказчиком убийств Урала Рахимова

Три новых свидетеля в деле, фигурантом которого является экс-сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, заявили, что заказчиком убийств является сын бывшего президента республики Урал Рахимов. Такую информацию сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.
Напомним, что Изместьев отбывает пожизненный срок в тюрьме за ряд тяжких преступлений. В том числе за убийства, поджог Челябинской типографии и подрыв машины в Уфе.
Ранее со ссылкой на «Новые Известия» сообщалось, что Изместьев пошёл на сделку со следствием и назвал заказчиком организованных им убийств Урала Рахимова, сына экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова. По данным газеты «Новые известия», преступления совершались с молчаливого согласия Муртазы Рахимова, которым сын, по сути, манипулировал.
Урал Рахимов покинул страну и живет в Австрии. В России на него возбуждено уголовное дело по ст. 160 («хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и 174 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») УК РФ. Он объявлен в международный розыск шесть лет назад. Россия уже просила Австрию о выдаче Рахимова, но пока безрезультатно.
Также, говорится в публикациях, по сети стремительно распространяется видеоролик, где человек, похожий на Изместьева, предположительно, находясь в собственной камере, прямо обвиняет Муртазу Рахимова и Урала Рахимова в заказе ряда убийств, в частности экс-топ менеджера БашТЭКа Салавата Гайнанова за то, что тот якобы пытался составить политическую конкуренцию Муртазе Рахимову, а также экс-главного бухгалтера Башнефти Валерия Сперанского, как свидетеля хищения ТЭКа семьей Рахимовых.
Напомним, 30 сентября состоялось заседание Президиума Верховного суда РФ, на котором дело экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева оставлено без изменений. Располагало ли тогда следствие новыми показаниями свидетелей, не сообщается.
Фото: ИТАР-ТАСС, Григорий Сысоев