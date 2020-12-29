В Башкирии осудили водителя-наркомана, который сбил мальчика на глазах мамы

В Ишимбае в октябре 2019 года произошла страшная авария. 35-летний мужчина на «Рено Логан» сбил 10-летнего мальчика на глазах его мамы и сестрёнки. Суд вынес водителю обвинительный приговор.

Сначала сообщалось, что мальчик сам выбежал на дорогу. Однако расследование выяснило, что ребёнок переходил дорогу с мамой и сестрой. Именно в этот момент его сбил 35-летний мужчина, который находился под действием наркотиков.

Сбитый ребёнок не перенёс полученных травм и трагически скончался. Суд приговорил виновника аварии к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также мужчине нельзя будет сесть за руль в течение трёх лет и придётся выплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда в размере 1,8 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.