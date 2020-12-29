Радий Хабиров высказался об «избыточной» смертности в Башкирии

Я не могу точно сказать цифры переболевших. Точное количество никто не может сказать. Есть такое понятие, как латентная заболеваемость. То есть, он не обращался в больницу, таких очень много. Зафиксировано 18 682 человека. Допускаю, что эти цифры больше. Парадокс, у моего маленького сына тоже антитела. Про избыточную смертность — она увеличилась, в Российской Федерации, в мире. Очень неправильно говорить, что все они умерли от коронавируса. Это целый комплекс факторов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии