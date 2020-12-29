Радий Хабиров высказался об «избыточной» смертности в Башкирии
Сегодня, 29
декабря, в прямом эфире проходит пресс-конференция с Главой Башкирии. Радий Хабиров отвечает
на самые актуальные вопросы жителей республики.
В том числе,
Глава Башкирии высказался об эпидемиологической ситуации в регионе. В республике,
как и в России, зарегистрировано увеличение смертности.
Я не могу точно сказать цифры переболевших. Точное количество никто не может сказать. Есть такое понятие, как латентная заболеваемость. То есть, он не обращался в больницу, таких очень много. Зафиксировано 18 682 человека. Допускаю, что эти цифры больше. Парадокс, у моего маленького сына тоже антитела. Про избыточную смертность — она увеличилась, в Российской Федерации, в мире. Очень неправильно говорить, что все они умерли от коронавируса. Это целый комплекс факторов.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Также Радий
Хабиров рассказал о том, что у его маленького сына выявлены антитела к
коронавирусу, однако никаких явных признаков заболевания у него не было.