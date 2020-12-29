Глава Башкирии сделал себе прививку от COVID-19

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что сделал вакцину от коронавируса. Об этом он рассказал на прямой линии с жителями республики и журналистами.

По его словам, он решился на этот шаг из практических соображений: COVID-19 мог выбить руководителя региона из рабочего состояния, чего он не хотел допустить.

Я вакцинировался очень рано, когда она проходила испытание. Подписал заявление и сделал. Для чего я это сделал? Мы тогда искали возможность, я отношусь серьезно к работе, боялся, что заболею. Чувствую себя хорошо и дай бог. Это был «Спутник».

Радий Хабиров, руководитель региона

Также глава республики заявил, что в Башкирии полным ходом идет вакцинация населения. Уже с начала 2021 года в регион будет поступать больше и больше партий доз лекарства.

Нам нужно вакцинировать около 2 миллионов человек. С чем мы сталкиваемся сейчас? Вакцина будет приходить. Наша задача в другом. Каждый выбирает для себя, но нам нужно вместе подумать над тем, что вакцина - это спасение.

Радий Хабиров, глава Башкирии  