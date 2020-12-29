Глава Башкирии сделал себе прививку от COVID-19

Глава Башкирии Радий Хабиров
заявил, что сделал вакцину от коронавируса. Об этом он рассказал на прямой линии
с жителями республики и журналистами.
По его словам, он решился на
этот шаг из практических соображений: COVID-19 мог выбить руководителя региона из рабочего состояния, чего
он не хотел допустить.
Я вакцинировался очень рано,
когда она проходила испытание. Подписал заявление и сделал. Для чего я это
сделал? Мы тогда искали возможность, я отношусь серьезно к работе, боялся, что
заболею. Чувствую себя хорошо и дай бог. Это был «Спутник».
Радий Хабиров, руководитель региона
Также глава республики заявил,
что в Башкирии полным ходом идет вакцинация населения. Уже с начала 2021 года в
регион будет поступать больше и больше партий доз лекарства.
Нам нужно вакцинировать
около 2 миллионов человек. С чем мы сталкиваемся сейчас? Вакцина будет
приходить. Наша задача в другом. Каждый выбирает для себя, но нам нужно вместе
подумать над тем, что вакцина - это спасение.