Глава Башкирии сделал себе прививку от COVID-19

Нам нужно вакцинировать около 2 миллионов человек. С чем мы сталкиваемся сейчас? Вакцина будет приходить. Наша задача в другом. Каждый выбирает для себя, но нам нужно вместе подумать над тем, что вакцина - это спасение.

Радий Хабиров, глава Башкирии