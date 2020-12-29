Радий Хабиров прокомментировал скандал с 6-метровым забором в Уфе

Мне фотографии присылали, конечно. Но мне хотелось посмотреть, как сама Уфа будет реагировать. Есть огромный аппарат властей. Мэр неплохо отреагировал, остановил. Я думаю, он найдет решение, он человек грамотный. Там же понимаете, если бы был какой закуток! А там ведь парк напротив.

Радий Хабиров, глава Башкирии