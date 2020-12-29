Радий Хабиров прокомментировал скандал с 6-метровым забором в Уфе

Радий Хабиров прокомментировал желание властей Уфы поставить 6-метровый забор напротив парка после жалобы уфимки на шум. Женщина настаивала на том, чтобы жилой дом был забаррикадирован.
Руководитель региона сказал, что сейчас возведение забора остановлено. Он заявил, что считает это решение верным, так как напротив дома расположен Парк Победы.
Напомним, уфимка уже добивалась через суд возведения трёхметрового забора со звуконепроницаемыми панелями. Однако этого женщине показалось мало – в квартире, по её словам, всё равно было шумно. При этом из бюджета на установку жестяной ограды было выделено 2 млн рублей.