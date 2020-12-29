«Ощущение безумия»: Радий Хабиров о скандальных домах на Руставели и в парке Гафури в Уфе

До моего прихода сюда огромное количество документов под строительство было уже осуществлено. Мы работали с тем, что есть. Я откровенно скажу: мой визит на Руставели прошел на грани с законодательством. Я признателен Носкову, что он меня понял. Поэтому мы и подумали, что все-таки нам нужно подумать о координационном совещании, где мы будем рассматривать вопросы застройки Уфы. И чтобы застройщику после принятия базового решения ему включался зеленый свет.

Радий Хабиров, глава Башкирии