«Ощущение безумия»: Радий Хабиров о скандальных домах на Руставели и в парке Гафури в Уфе

Ситуация с Руставели,
Гафури, когда мне начали намекать, что рядом с Госцирком на месте «А-кафе»
можно поставить несколько «свечек». Ощущение безумия, чтобы везде воткнуть
свечку… Ульфат Мансурович (бывший мэр Уфы, - прим.ред.) боролся с этим.
До
моего прихода сюда огромное количество документов под строительство было уже
осуществлено. Мы работали с тем, что есть. Я откровенно скажу: мой визит на
Руставели прошел на грани с законодательством. Я признателен Носкову, что он
меня понял. Поэтому мы и подумали, что все-таки нам нужно подумать о
координационном совещании, где мы будем рассматривать вопросы застройки Уфы. И
чтобы застройщику после принятия базового решения ему включался зеленый свет.