«Ощущение безумия»: Радий Хабиров о скандальных домах на Руставели и в парке Гафури в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал громкий скандал с точечной застройкой в Уфе. По его словам, такой вид строительства не близок ему.

Ситуация с Руставели, Гафури, когда мне начали намекать, что рядом с Госцирком на месте «А-кафе» можно поставить несколько «свечек». Ощущение безумия, чтобы везде воткнуть свечку… Ульфат Мансурович (бывший мэр Уфы, - прим.ред.) боролся с этим.

Радий Хабиров, глава Башкирии

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До моего прихода сюда огромное количество документов под строительство было уже осуществлено. Мы работали с тем, что есть. Я откровенно скажу: мой визит на Руставели прошел на грани с законодательством. Я признателен Носкову, что он меня понял. Поэтому мы и подумали, что все-таки нам нужно подумать о координационном совещании, где мы будем рассматривать вопросы застройки Уфы. И чтобы застройщику после принятия базового решения ему включался зеленый свет.

Радий Хабиров, глава Башкирии