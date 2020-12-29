Радий Хабиров рассказал о своих ошибках в 2020 году

Глава региона Радий Хабиров рассказал об ошибках, которые он допустил как руководитель, в 2020 году. По его признанию, ситуация с Куштау – его главный личный промах.

Одна из больших ошибок - я не так глубоко осознал ситуацию на Куштау. Это не протест в моем понимании небольшой группы людей. Триггером Куштау стала несправедливая передача «Соды». Я здесь ошибся в оценке этого, я это признаю.

Радий Хабиров, глава Башкирии

Также Хабиров добавил, что были ошибки в планировании тактики против распространения коронавирусной инфекции.

Были и тактические ошибки. Ну, например, когда коронавирусная инфекция началась, каждую неделю мы вносили изменения. Мы постоянно шли и мониторили ситуацию. Где-то может быть я не дожал. А все остальное мы прошли более-менее неплохо.

Радий Хабиров, глава Башкирии

Но глава Башкирии рассказал и об успехах, которые он совершил в 2020 году.

А что из удачного.. в начале я вам перечислил. Даже то, что Президент распорядился о праздновании 450-летия Уфы - это тоже хорошо. А так… год был вполне эффективный.

Радий Хабиров, глава Башкирии