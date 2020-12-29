Радий Хабиров рассказал о своих ошибках в 2020 году
Глава региона Радий Хабиров рассказал
об ошибках, которые он допустил как руководитель, в 2020 году. По его признанию, ситуация
с Куштау – его главный личный промах.
Одна из больших ошибок - я
не так глубоко осознал ситуацию на Куштау. Это не протест в моем понимании
небольшой группы людей. Триггером Куштау стала несправедливая передача «Соды».
Я здесь ошибся в оценке этого, я это признаю.
Радий Хабиров, глава Башкирии
Также Хабиров добавил, что были
ошибки в планировании тактики против распространения коронавирусной инфекции.
Были и тактические ошибки.
Ну, например, когда коронавирусная инфекция началась, каждую неделю мы вносили
изменения. Мы постоянно шли и мониторили ситуацию. Где-то может быть я не
дожал. А все остальное мы прошли более-менее неплохо.
Радий Хабиров, глава Башкирии
Но глава Башкирии рассказал и
об успехах, которые он совершил в 2020 году.
А что из удачного.. в начале
я вам перечислил. Даже то, что Президент распорядился о праздновании 450-летия
Уфы - это тоже хорошо. А так… год был вполне эффективный.