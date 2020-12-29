Радий Хабиров рассказал, как будут возвращать студентов в Башкирию

У нас элементарно начали появляться красивые места с площадью, парками, где приходишь и все хорошо и здорово. Я считаю, что когда-нибудь начнется к нам приток. Наши лучшие студенты уезжают поступать в вузы Москвы и Питера. И это правильно. Они получают там хорошие знания. Вопрос другой: мы должны создавать условия, чтобы они потом возвращались. Вот этого добиться надо. А ответ такой же: экономика, атмосфера.

Радий Хабиров, глава Башкирии