Радий Хабиров рассказал, как будут возвращать студентов в Башкирию

Глава Башкирии Радий Хабиров поднял тему оттока кадров из республики. Своими размышлениями он поделился во время пресс-конференции. По его словам, это действительно серьезная проблема для региона.

Конечно, я вижу проблему. Эта проблема не может решиться быстро. Уезжают по целой совокупности причин. Нету движухи, экономика не соответствует ожиданиям. Когда начнем богаче жить, повысят зарплату, интересные рабочие места сделают, среду вокруг нас… 

Радий Хабиров, глава Башкирии

Руководитель региона отметил, что Уфа и Башкирия, в целом, начали делать шаги в сторону улучшения комфортной среды для молодежи: появились парки, площади и креативные места. Также, по словам Хабирова, нет ничего плохого в том, что выпускники уезжают получать знания в другие города. Главное, чтоб возвращались, заключил он.

У нас элементарно начали появляться красивые места с площадью, парками, где приходишь и все хорошо и здорово. Я считаю, что когда-нибудь начнется к нам приток. Наши лучшие студенты уезжают поступать в вузы Москвы и Питера. И это правильно. Они получают там хорошие знания. Вопрос другой: мы должны создавать условия, чтобы они потом возвращались. Вот этого добиться надо. А ответ такой же: экономика, атмосфера.

Радий Хабиров, глава Башкирии