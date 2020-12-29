Радий Хабиров рассказал, как будут возвращать студентов в Башкирию

Глава Башкирии Радий Хабиров поднял тему оттока кадров из республики. Своими размышлениями он поделился во время пресс-конференции. По его словам, это действительно серьезная проблема для региона.
Руководитель региона отметил, что Уфа и Башкирия, в целом, начали делать шаги в сторону улучшения комфортной среды для молодежи: появились парки, площади и креативные места. Также, по словам Хабирова, нет ничего плохого в том, что выпускники уезжают получать знания в другие города. Главное, чтоб возвращались, заключил он.