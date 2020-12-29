Врачи рассказали о состоянии школьника, которому зажало ногу в снегоуборочной машине

Появились новые подробности инцидента, произошедшего со школьником, которого затянуло в снегоуборочную машину в Уфе.

Напомним, ЧП произошло во дворе уфимского лицея №155 . Девятилетний ученик находился рядом с техникой для очистки дорог, в какой-то момент его нога угодила в снегоуборочную машину. Школьника госпитализировали. В приемном покое республиканского стационара мальчику оказали необходимую помощь. Выполнена первичная хирургическая обработка раны, наложен гипс. Родители ребенка отказались от госпитализации.