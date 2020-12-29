В Уфе прошла пресс-конференция Радия Хабирова

Тяжёлыми историями назвал ситуации в Республиканской клинической больнице имени Куватова, Куштау и БСК Глава Башкортостана. Радий Хабиров заявил об этом во время пресс-конференции в прямом эфире. Руководитель региона подвёл итоги уходящего года в здравоохранении, социальной сфере и экономике.

На площадке проведения пресс-конференции Главы Башкортостана Радия Хабирова в Конгресс-холле находились около 30 журналистов. Вопросы за 2,5 часа конференции смогли задать не все.

Самыми сложными историями Радий Хабиров назвал ситуацию в Республиканской клинической больнице имени Куватова, которая произошла весной, а также Куштау и Башкирскую содовую компанию. Глава региона сказал, что не оценил это с позиции, кто победил и кто проиграл, но он понимает, насколько тяжелыми были эти истории. При этом отметим, что коллеги несколько раз возвращались к данным темам. На вопрос о том, были ли у Радия Хабирова ошибки в этом году, руководитель республики отметил, что это была ситуация с Куштау.

Куштау обладал потенциалом, чтобы расколоть наше общество. С первого дня моей работы была задача – объединить наше общество, поэтому я свято верю, если даже впереди нас ждут тяжелые испытания, мы можем нашим башкортостанским обществом пройти гораздо эффективнее и увереннее, если мы не будем расколоты из-за разных дрязг. Там именно эта угроза была. В целом это рабочая ситуация, которая, на мой взгляд, вполне эффективно разрешилась. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Главной темой года, конечно, стал коронавирус. Радия Хабирова попросили прокомментировать ситуацию. Как он отметил, в Башкортостан поступило более 2 млн доз вакцины. В решении этой проблемы, по его словам, есть два пути: коллективный иммунитет и вакцинация. Радий Хабиров отметил, что сам он тоже привился вакциной Спутник V.

В целом настроение у Главы Башкортостан бодрое, об этом он рассказал в начале пресс-конференции. Также обсуждалась политическая ситуация, в частности, наш коллега Артем Валеев поинтересовался, будет ли Радий Хабиров переизбираться в 2024 году. Сам Глава Башкортостана отметил, что пока об этом не думает, потому что впереди непростые годы, нужно работать и работать. Кроме того, руководитель региона отметил, что выборы в Государственную Думу и в Городской Совет в следующем году будут конкурентными. По его словам, избирательный процесс из года в год становится все чище.