В Уфе прошла пресс-конференция Радия Хабирова

Тяжёлыми историями назвал ситуации в Республиканской клинической больнице имени Куватова, Куштау и БСК Глава Башкортостана. Радий Хабиров заявил об этом во время пресс-конференции в прямом эфире. Руководитель региона подвёл итоги уходящего года в здравоохранении, социальной сфере и экономике.
На площадке проведения пресс-конференции Главы Башкортостана Радия Хабирова в Конгресс-холле находились около 30 журналистов. Вопросы за 2,5 часа конференции смогли задать не все.
Самыми сложными историями Радий Хабиров назвал ситуацию в Республиканской клинической больнице имени Куватова, которая произошла весной, а также Куштау и Башкирскую содовую компанию. Глава региона сказал, что не оценил это с позиции, кто победил и кто проиграл, но он понимает, насколько тяжелыми были эти истории. При этом отметим, что коллеги несколько раз возвращались к данным темам. На вопрос о том, были ли у Радия Хабирова ошибки в этом году, руководитель республики отметил, что это была ситуация с Куштау.
Главной темой года, конечно, стал коронавирус. Радия Хабирова попросили прокомментировать ситуацию. Как он отметил, в Башкортостан поступило более 2 млн доз вакцины. В решении этой проблемы, по его словам, есть два пути: коллективный иммунитет и вакцинация. Радий Хабиров отметил, что сам он тоже привился вакциной Спутник V.
В целом настроение у Главы Башкортостан бодрое, об этом он рассказал в начале пресс-конференции. Также обсуждалась политическая ситуация, в частности, наш коллега Артем Валеев поинтересовался, будет ли Радий Хабиров переизбираться в 2024 году. Сам Глава Башкортостана отметил, что пока об этом не думает, потому что впереди непростые годы, нужно работать и работать. Кроме того, руководитель региона отметил, что выборы в Государственную Думу и в Городской Совет в следующем году будут конкурентными. По его словам, избирательный процесс из года в год становится все чище.
Были и вопросы личного характера. Радий Хабиров сказал, что Новый год будет справлять с семьей. При этом Глава региона отметил, что планировал поездку в санаторий, но пришлось отказаться, так как его супруга Каринэ Хабирова со дня на день должна родить. Также Радий Хабиров отметил, что она помогает ему выбирать галстуки. Пол ребенка остался тайной: Глава республики решил его не раскрывать.