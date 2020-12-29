Журналист из Уфы испытает вакцину от коронавируса

Журналист информационного агентства «Башинформ» Рафаэль Хакимов решил выяснить на себе, как работает вакцина от коронавируса. Сегодня он сделал прививку в поликлинике №52. Рафаэль намерен опубликовать серию статей о том, каким образом «Гам Ковид Ваг» сказался на его организме и есть ли побочные эффекты.

Рафаэль Хакимов по долгу службы привык находиться в гуще событий и рассказывать об этом своим читателям. Вот и испытать на себе вакцину от коронавируса решил одним из первых среди республиканских журналистов. До процедуры – обязательный инструктаж и опрос у врача.

Мы, журналисты, находимся на передовой и первыми узнаем статистику. Когда поступило предложение испытать вакцину на себе, я согласился. Рафаэль Хакимов, журналист ИА «Башинформ»

В очереди в прививочный кабинет Рафаэль стал единственным журналистом, остальные – медицинские работники. Говорят: многое пришлось услышать о новой российской вакцине от коронавируса. Как положительные, так и негативные отзывы. Но сами они в достижениях отечественной науки уверены.

Я очень доверю нашей науке. Вещи можно носить зарубежные, но прививаться нужно отечественным. Маргарита Яхина, старший научный сотрудник отдела Уфимского научно-исследовательского института медицины, труда и экологии человека

В прививочный кабинет запускают по пять человек, сама процедура занимает несколько секунд. Время здесь играет главную роль. Вакцину можно перевозить только в специальном холодильнике, важно ввести препарат в первые минуты после разморозки, иначе он теряет свою эффективность. Кстати, делать прививку, если вы уже переболели COVID-19, нельзя.

Если человек переболел, у него выработались антитела, то, конечно, его не нужно делать прививку. Гузель Махмутова, врач-инфекционист поликлиники №52

Антитела, приобретенные после вакцинации, теперь есть и у Рафаэля Хакимова. Но чтобы они заработали в полную силу, процедуру нужно будет повторить через три недели. Всё это время журналист намерен тщательно следить за своим состоянием и отмечать любые возможные изменения.