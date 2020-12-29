В Уфе обнаружили незаконный гаражный кооператив: он существовал 13 лет

В Уфе снесли незаконный гаражный кооператив. Удивительно то, что его члены даже не знали о предстоящих работах. Вместе с гаражами исчезло и все имущество. Уфимцы посчитывают убытки.

Уже в течение недели практически каждый день к гаражному кооперативу «Орбита» приезжают правоохранительные органы. Точнее к тому, что от него осталось. Оказалось, что гараж Виктора Ярового снесли еще несколько дней назад, но пенсионер узнал об этом по факту только сегодня.

Искал к кому обратиться, никто ничего не знал. Поехал на штрафстоянку, там моей машины нет. Виктор Яровой, член гаражного кооператива «Орбита»

Такая же история приключилась с десятками собственников. Тяжелая техника демонтирует металлические постройки, какая-то часть имущества, которая хранилась в гаражах, остается на руинах, другая перевозится на штрафстоянку. Получается, что на усмотрение тех, кто производит работы. Люди подсчитывают убытки.

Пропали вещи. По предварительным подсчетам, около 80 тысяч. Рустам Рахимов, член гаражного кооператива «Орбита»

Как выяснилось, гаражный кооператив находился официально на этой земле до 2007 года. Потом они решили не продлять договор с администрацией района. Так говорят сами чиновники. Но последующие 13 лет «Орбита» продолжала работу и брала членские взносы. Только вот собственники гаражей и не подозревали, что кооператив незаконный.

Там идет годовая оплата, с каждым годом она увеличивалась. Булат Мухаметьянов, член гаражного кооператива «Орбита»

Как говорят в администрации Октябрьского района, руководство кооператива предупреждали еще летом, но «Орбита» не уведомляла своих членов о том, что их гаражи будут снесены. С осени, как говорят чиновники, орбита их стала игнорировать. А когда приехала тяжелая техника, работники кооператива будто испарились.

Кооператив игнорировал, затягивал мероприятия по вызову. Ставили свои сроки, мы соглашались. Но в настоящее время происходит вывоз. Наталья Петрова, начальник отдела управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Октябрьского района г. Уфы