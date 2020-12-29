В Уфе родителям детей-инвалидов не дают подъехать к детсаду

В Уфе родителям приходится таскать детей-инвалидов на руках из-за закрытого шлагбаума. Дело в том, что специальная группа для особенных малышей располагается в частном детском саду.
Она единственная в своем роде, и появилась полгода назад благодаря президентскому гранту. Соседи против, чтобы родители заезжали во двор, хотя изначально доступ был у всех. Но недавно тех, кто направляется в детский садик, лишили возможности открывать шлагбаум. Некоторые малыши с трудом, но идут пешком. Кого-то носят на руках.
В дождь или после сильного снегопада родителям и их малышам особенно тяжело. Для них всего несколько десятков метров – настоящая преграда. Они хотят лишь одного: чтобы им не ставили палки в колёса и позволили подъезжать к детскому саду. Есть и жильцы, которые выступают в защиту детей. Они даже предлагают отказаться от шлагбаума.