В Башкирии людей после коронавируса будут восстанавливать кумысом

Лошадей спасут от ДТП при помощи электричества. Для обустройства современных загонных пастбищ планируют использовать электроизгороди. Предполагается, что эта мера позволит ограничить неконтролируемый выпас животных, что позволит избежать аварий с их участием. Министерство сельского хозяйства будет субсидировать половину затрат на закупку оборудования аграриями. Вопрос рассматривали в Правительстве республики на совещании в формате «Сельский час».