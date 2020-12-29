Радий Хабиров рассказал о дефиците бюджета на 2021 год

Радий Хабиров рассказал о том, на какие сферы в 2021 году правительство будет вынуждено сократить финансирование. Глава региона ответил журналисту на вопрос, касающийся принятого бюджета с дефицитом в 22 млрд рублей. Экономической сфере был посвящен большой блок вопросов на пресс-конференции Главы Башкортостана. Впрочем, затронули и другие сферы, в частности, культуру, строительство.
На пресс-конференцию журналисты начали приходить за полтора часа до начала. Мероприятие прошло с учетом текущей обстановки с коронавирусом. На входе все участники проходили через специальные дезинфицирующие ворота. А в самом зале журналистов рассадили с соблюдением дистанции в полтора метра.
К слову, очно присутствовали представители 35 различных СМИ, представители районных изданий были на видеосвязи. Много вопросов брали из социальных сетей. Кто-то из жителей, кстати, пожаловался, что не во всех населенных пунктах есть интернет.
Директор башкирского филиала «Российской газеты» задал вопрос касаемо принятого на ближайший год бюджета. Его дефицит составил 22 млрд рублей, а значит, на каких-то сферах придется сэкономить.
Много вопросов касалось 450-летия Уфы, которое состоится в 2024 году.
Журналисты также поинтересовались ситуацией с точечной застройкой, в частности, рядом с парком Гафури. По словам Главы республики, все эти вопросы – наболевшие для столицы. И зачастую у строителей на руках есть все необходимые документы. Правительство пытается решать такие проблемы с помощью компромиссов.
Пожаловались Главе и на учалинских золотодобытчиков, которые портят экологию. Радий Хабиров ответил, что республика пытается навести порядок в этой сфере, однако разрешение на разработку, как правило, выдают федеральные власти.
Конечно, были и вопросы личного характера. Журналисты, например, спросили, является ли недавнее семейное фото Главы в супермаркете фейком. Или Радий Хабиров действительно сам ходит по магазинам.
Были и провокационные вопросы. В частности, журналисты зацепились за недавнее высказывание Главы о том, что своих он не сдает. Радий Хабиров ответил, что эту фразу поняли не совсем правильно. Ведь жителей республики на своих и чужих он не разделяет.