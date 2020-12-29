Радий Хабиров рассказал о дефиците бюджета на 2021 год

Радий Хабиров рассказал о том, на какие сферы в 2021 году правительство будет вынуждено сократить финансирование. Глава региона ответил журналисту на вопрос, касающийся принятого бюджета с дефицитом в 22 млрд рублей. Экономической сфере был посвящен большой блок вопросов на пресс-конференции Главы Башкортостана. Впрочем, затронули и другие сферы, в частности, культуру, строительство.

На пресс-конференцию журналисты начали приходить за полтора часа до начала. Мероприятие прошло с учетом текущей обстановки с коронавирусом. На входе все участники проходили через специальные дезинфицирующие ворота. А в самом зале журналистов рассадили с соблюдением дистанции в полтора метра.

Очень большое итоговое мероприятие для всей республики. Понятно, что этот год был осложнен пандемией коронавируса. Очень печальный год, на самом деле. Наверное, люди хотят услышать, как республика будет жить и работать дальше в следующем году. Альфред Аглетдинов, директор уфимского филиала «Российской газеты»

К слову, очно присутствовали представители 35 различных СМИ, представители районных изданий были на видеосвязи. Много вопросов брали из социальных сетей. Кто-то из жителей, кстати, пожаловался, что не во всех населенных пунктах есть интернет.

Когда весной мы перешли на дистанционно образование, многие дети не смогли обучаться. Мы провели переговоры с «Ростелекомом». Мы добились, что компания на приоритетных началах с нами будет спонсировать из своей инвестиционной части дальнейшее строительство вышек и продвижение интернета до малых населенных пунктов. Такую программу мы приняли, она находится на стадии реализации. Это существенно улучшит ситуацию с интернетом во многих населенных пунктах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Директор башкирского филиала «Российской газеты» задал вопрос касаемо принятого на ближайший год бюджета. Его дефицит составил 22 млрд рублей, а значит, на каких-то сферах придется сэкономить.

2021 год как некая яма в наших доходах. Но абсолютно уверен, глядя уже на 22-23 годы, мы потихонечку будем из нее выходить, и наши доходы будут расти. Мы будем наверстывать и покрывать тот дефицит, который есть. У меня философия: тратить-то как раз надо много, но если деньги идут на дело. Вопрос другой: нужно зарабатывать больше. Вот акценты на это лучше делать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Много вопросов касалось 450-летия Уфы, которое состоится в 2024 году.

Программа максимум – 50 млрд. Программа минимум – 20-25 млрд. Но и за них еще ох как придется побегать. У нас осталось три строительных лета. Нам предстоят напряженные три года. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Журналисты также поинтересовались ситуацией с точечной застройкой, в частности, рядом с парком Гафури. По словам Главы республики, все эти вопросы – наболевшие для столицы. И зачастую у строителей на руках есть все необходимые документы. Правительство пытается решать такие проблемы с помощью компромиссов.

Пожаловались Главе и на учалинских золотодобытчиков, которые портят экологию. Радий Хабиров ответил, что республика пытается навести порядок в этой сфере, однако разрешение на разработку, как правило, выдают федеральные власти.

Конечно, были и вопросы личного характера. Журналисты, например, спросили, является ли недавнее семейное фото Главы в супермаркете фейком. Или Радий Хабиров действительно сам ходит по магазинам.