«Тихо, Резеда»: в Башкирии женщина чудом увернулась на трассе от фуры

В Башкирии женщина за рулем чудом избежала. Правда, теперь ей придется выплатить ущерб дальнобойщику.

В социальных сетях появилось видео, которое было снято на трассе "Уфа-Нефтекамск". Женщина двигалась за рулем на своем автомобиле, как вдруг внезапно на нее вылетел грузовик. От испуга она дернула руль вправо, автомобиль задел колесом заснеженную обочину. Автоледи начала терять управление, а тем временем навстречу ей ехал уже другой грузовик.

Мужчина, сидевший с ней рядом, попытался приободрить ее словами "Тихо, Резеда". Когда автомобиль начало заносить прямо в грузовик на встречке, женщина истошно закричала.

Однако, всё обошлось. Столкновения было не избежать, но оно прошло по касательной, пострадали только автомобиль и нервы женщины за рулем.

Прибывшие на место сотрудники полиции признали вину автоледи в аварии. Теперь ей придется компенсировать ущерб водителю грузовика, с которым она столкнулась.