Уфимский цех молочной кухни увеличит производительность

Производственный цех «Молочной кухни» в Уфе в два раза увеличит приемку и переработку молока до четырех тонн в сутки. Снаружи и во всех внутренних помещениях прошел капитальный ремонт, установлено новое технологическое и фасовочное оборудование.

Теперь свежим молоком, творогом, йогуртом и кефиром цех сможет обеспечить около 5,5 тысячи детей не только Уфы, но и Уфимского, Иглинского и Благовещенского районов. В целом на модернизацию и ремонт было инвестировано более 5 млн. рублей.

После подключения дополнительных мощностей по электрике, мы планируем запустить дополнительное оборудование так называемой упаковки дой-пак. Сегодня данное оборудование уже закуплено, производится монтаж. И после подключения к электричеству мы также планируем запустить данный вид продукции. Это 11 наименований йогурта с различными фруктовыми наполнителями. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

В республике производство молочной кухни действует в семи городах и селах. Помимо тех детей, кто получает продукцию бесплатно, высок и покупательский спрос. Обусловлено это тем, что продукция натуральная, без добавок. Впереди открытие еще нескольких производств.