Уфимский цех молочной кухни увеличит производительность

Производственный цех «Молочной кухни» в Уфе в два раза увеличит приемку и переработку молока до четырех тонн в сутки. Снаружи и во всех внутренних помещениях прошел капитальный ремонт, установлено новое технологическое и фасовочное оборудование.

Теперь свежим молоком, творогом, йогуртом и кефиром цех сможет обеспечить около 5,5 тысячи детей не только Уфы, но и Уфимского, Иглинского и Благовещенского районов. В целом на модернизацию и ремонт было инвестировано более 5 млн. рублей.

После подключения дополнительных мощностей по электрике, мы планируем запустить дополнительное оборудование так называемой упаковки дой-пак. Сегодня данное оборудование уже закуплено, производится монтаж. И после подключения к электричеству мы также планируем запустить данный вид продукции. Это 11 наименований йогурта с различными фруктовыми наполнителями.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

В республике производство молочной кухни действует в семи городах и селах. Помимо тех детей, кто получает продукцию бесплатно, высок и покупательский спрос. Обусловлено это тем, что продукция натуральная, без добавок. Впереди открытие еще нескольких производств.

В следующем году мы запланировали строительство производственных отделений в Иглино и Баймаке. После запуска в Баймаке мы пересмотрим всю логистику и покроем уже всю республику. У нас порядка 100 точек выдачи, из них 50 – фирменные раздаточные пункты.

Эльдар Сайгафаров, директор ГАУ РБ «Молочная кухня»