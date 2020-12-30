В Башкирии в страшном пожаре сгорел мужчина

Сегодня, 30 декабря, ночью в Татышлинском районе произошёл пожар. В огне погиб 54-летний мужчина. Подробности трагедии рассказала пресс-служба МЧС по РБ.

Известно, что огонь охватил частный бревенчатый дом в селе Аксаитово. Тушить возгорание бросились сотрудники МЧС, добровольцы местных сельсоветов и другие экстренные службы.

Огонь был ликвидирован, однако на территории сожжённого дома было обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался 54-летний хозяин дома. Причину страшной трагедии предстоит установить дознавателю МЧС России.