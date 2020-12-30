В Уфе сдана первая очередь ЖК «Биосфера»

Ещё 443 семьи в Уфе готовятся получать ключи от своих новых квартир. Первая очередь жилого комплекса «Биосфера» завершена и введена в эксплуатацию.
2020 год Группа компаний «Первый Трест» завершает хорошими новостями – сданы секции В и Г в жилом комплексе «Биосфера». А это значит, что в преддверии Нового года группа компаний осчастливила ещё 443 семьи. Скоро они получат ключи от новых квартир.
Сегодня на территории ЖК ведутся работы по созданию оригинального и комфортного пространства. Во дворе появятся уютные зоны отдыха, современные игровые и спортивные площадки. Днем можно гулять с детьми, а вечером выйти подышать перед сном, абсолютно ни о чем не тревожась, ведь кроме комфорта ГК «Первый Трест» позаботилась и о безопасности: закрытый двор, служба консьержей и видеонаблюдение по всему периметру территории.
Несмотря на сложности, уходящий год для «Первого Треста» был плодотворным. Благодаря стараниям застройщика в 2020 году в эксплуатацию было введено почти 65 000 кв. м. и более 1200 семей осуществили мечту о собственной квартире и обрели свой дом.