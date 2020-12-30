В Уфе сдана первая очередь ЖК «Биосфера»

Каждый проект ГК «Первый Трест» – продуманная до мелочей концепция. Для нас главное не просто возвести новостройку, а создать комфортные условия для счастливой жизни. Во всех секциях мы реализовали: колясочные и велосипедные, кладовые зоны и подземный паркинг на 254 места с лифтовым сообщением с жилыми этажами. А в строительстве использовали только высококачественные материалы и комплектующие от ведущих производителей мира.

Алексей Копылов, руководитель службы заботы ГК «Первый Трест».