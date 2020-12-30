В Уфе сдана первая очередь ЖК «Биосфера»

Ещё 443 семьи в Уфе готовятся получать ключи от своих новых квартир. Первая очередь жилого комплекса «Биосфера» завершена и введена в эксплуатацию.

2020 год Группа компаний «Первый Трест» завершает хорошими новостями – сданы секции В и Г в жилом комплексе «Биосфера». А это значит, что в преддверии Нового года группа компаний осчастливила ещё 443 семьи.  Скоро они получат ключи от новых квартир.

Секции А и Б в ЖК «Биосфера» были сданы в октябре, на днях мы получили ввод в эксплуатацию секций В и Г, а это значит, что первая очередь строительства полностью готова и ждёт своих новосёлов.

Алексей Копылов, руководитель службы заботы ГК «Первый Трест»

Сегодня на территории ЖК ведутся работы по созданию оригинального и комфортного пространства. Во дворе появятся уютные зоны отдыха, современные игровые и спортивные площадки. Днем можно гулять с детьми, а вечером выйти подышать перед сном, абсолютно ни о чем не тревожась, ведь кроме комфорта ГК «Первый Трест» позаботилась и о безопасности: закрытый двор, служба консьержей и видеонаблюдение по всему периметру территории.

Каждый проект ГК «Первый Трест» – продуманная до мелочей концепция. Для нас главное не просто возвести новостройку, а создать комфортные условия для счастливой жизни. Во всех секциях мы реализовали: колясочные и велосипедные, кладовые зоны и подземный паркинг на 254 места с лифтовым сообщением с жилыми этажами. А в строительстве использовали только высококачественные материалы и комплектующие от ведущих производителей мира.

Алексей Копылов, руководитель службы заботы ГК «Первый Трест».

Несмотря на сложности, уходящий год для «Первого Треста» был плодотворным. Благодаря стараниям застройщика в 2020 году в эксплуатацию было введено почти 65 000 кв. м. и более 1200 семей осуществили мечту о собственной квартире и обрели свой дом.