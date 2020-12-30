В Уфе задержали жестокого убийцу из Азербайджана

В Уфе задержали парня из Азербайджана, который обвиняется в убийстве. По данным следствия, 26-летний парень убил 68-летнюю пенсионерку в Дагестане. Безжалостного убийцу искали по всей России.

Как сообщает издание «КП-Уфа», парень совершил убийство прямо в доме несчастной женщины в Дербенте. Причина такого страшного поступка пока не раскрывается.