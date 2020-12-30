Радий Хабиров исполнил мечту 15-летнего уфимца

Уфимец Роман Щекатуров получил трехколесный велосипед от Главы Башкирии. 15-летний мальчик принял участие во всероссийской акции. Его мечту с "Елки желаний" снял Радий Хабиров.

Трехколесный взрослый велосипед по размерам больше обычного, но именно о таком мечтал Роман. Он увидел его, участвуя с мамой в велопробеге. Подарки Роману вручили Дед мороз и Снегурочка, а также представители администрации Ленинского района.

Мне захотелось опробовать трехколесный, взрослый велосипед. Я решил попросить его у Радия Хабирова. Не верится, что всё же желание исполнилось и мне подарили этот велосипед. Роман Щекатуров

«Елка желаний» – это проект, который помогает воплотить в жизнь мечты детей-сирот, малышей из малообеспеченных семей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Их желания будут исполняться до 28 февраля. В акции принял участие и премьер-министра Правительства республики Андрей Назаров. Он подарит одному ребенку лыжный комплект: сноуборд с ботинками попросил 17-летний Рамиль. А мечта Богдана – новый смартфон.