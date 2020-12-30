Инженер из Башкирии выиграл более 132 млн рублей

Инженер из Нефтекамска в одночасье стал мультимиллионером. Счастливчик выиграл 132,4 млн рублей в государственной лотерее. Сейчас везунчика ждут в главном офисе в Москве.
Мужчина купил билет в мобильном приложении, так как из-за пандемии коронавируса перед вахтой находился в обсервации. Как говорит сам инженер, он выбрал сразу несколько комбинаций на три тиража. Последняя и стала удачной.
Применение деньгам инженер из Нефтекамска уже нашёл: сначала он погасит ипотеку, потом купит автомобиль, отправится в путешествие. А часть суммы счастливчик решил отправить на благотворительность.
Фото: Гослото.