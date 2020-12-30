Жители Уфы устроили давку из-за бесплатных угощений

В Уфе в рамках рекламы ситкома «САШАТАНЯ» был установлен холодильник с бесплатными угощениями. Накануне, 29 декабря, прошла акция, в которой смогли поучаствовать только самые внимательные подписчики аккаунта телеканала «ТНТ» в социальных сетях.

Таких уфимцев оказалось много. Вокруг холодильника, который был установлен у лайф-центра «Башкирия», собралась большая толпа. Потребовалось всего пару минут, чтобы полностью справиться с угощениями.

К слову, холодильник заполнили только перед датой проведения акции. Особо любопытные уфимцы пытались взломать замок задолго до указанного дня. Однако они всё равно наткнулись на пустые полки холодильника.