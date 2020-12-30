Рафик Дусалиев: Радий Хабиров открыт и умеет держать удар

В Башкирии продолжают обсуждать прошедшую накануне пресс-конференцию главы республики Радия Хабирова. По мнению руководителя регионального отделения партии «Парнас» в РБ Рафика Дусалиева, Хабиров поднял важные и острые темы, которые волнуют жителей Башкирии. К тому же, руководитель региона не побоялся в прямом эфире отвечать на неудобные вопросы оппозиционных изданий, что не может не вызвать уважение, считает эксперт.
Известный адвокат также отметил, что его радует открытость Главы республики, умение «держать удар» от критических замечаний СМИ и огорчает то, что башкирское чиновничество не берет пример со своего начальства.