Рафик Дусалиев: Радий Хабиров открыт и умеет держать удар

«Для меня в пресс-конференции Хабирова важны были «родные» мне темы, которыми я занимался с 2013 года. Это незаконное слияние ряда башкирских предприятий, в результате которых образовалось АО «БСК». Меня радует понимание Главы республики этого вопроса и его позиция по возврату акций в собственность республики. Отвечать в прямом эфире на вопросы журналистов, некоторые из которых были очень неудобными для Хабирова, непросто, это вызывает только уважение. Что касается того, что Радий Хабиров упомянул меня в ходе пресс-конференции как кандидата в члены СПЧ, да, мне предлагали войти в состав совета по правам человека, без ущерба для моей деятельности и без каких-либо ограничений и условий. Политических и моральных. Я предложение принял, и это совсем не значит, что я не буду задавать вопросов властям. Я остаюсь на позиции юриста, закона и защиты прав человека и нашей республики»

Рафик Дусалиев, руководитель регионального отделения партии «Парнас» в Башкортостане