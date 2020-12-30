В Уфе открылся обновленный Центр обработки вызовов Системы-112

Пункт переехал из старого помещения. Обновили оборудование. Также две пожарные части получили ключи от техники.

Накануне Нового года операторам не только жалуются, но ещё и поздравляют. Даже в беде пострадавший понимает: на том конце тоже живой человек. Казалось бы, совсем посторонний, но многие вызовы остаются в памяти. Например, Регина Калинина очень переживает за детей, ведь её дома ждут двое своих.

Сейчас в центре обработки вызовов 22 операторские кабинки и один главный диспетчер. Он следит за процессом ликвидации ЧП. Прежде центр обработки вызовов располагался в старом холодном помещении в Сипайлово. Сейчас Система-122 – в комфорте.

Во время переезда в новое помещение Система-112 не прерывала работу. Нагрузку на себя взял резервный пункт, он и сейчас продолжит функционировать.

По словам руководства, перестраховываются. В новом помещении сбоев с электричеством или данным быть не должно. Улучшили систему безопасности. Работу ЦОВ проверила комиссия. На единый номер позвонил заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

Безопаснее стало в Булгаково и на белорецкой трассе. Спасателям передали ключи от новой техники.

В Булгаково отправились два «Урала». В селе создана своя государственная пожарная часть, раньше работала добровольная дружина.