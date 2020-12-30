Депутат Госдумы: «Радий Хабиров обозначил ключевые задачи на 2021 год»

«Пресс-конференция Главы республики — это и подведение итогов уходящего года, сложного не только для республики, а всей большой страны, и определение задач на предстоящий год. Это выявление тех болевых точек, которые необходимо решать в первую очередь. Много сделано за прошедший год — это главные ключевые события, которые имеют федеральное измерение. Это, прежде всего, возвращение генерала Шаймуратова на свою Родину Героем России. Это создание в Уфе, на территории многонационального Башкортостана, Научно-образовательного центра международного уровня. Это предстоящее празднование 450-летия Уфы как федерального, статусного мероприятия. Это реализация общефедеральных национальных проектов, привлечение инвестиций, это и строительство социальных объектов, жилья, которое не прекращалось, как подчеркивал Глава республики, ни на один день.