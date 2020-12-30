«Такие мероприятия очень нужны»: эксперт о пресс-конференции Радия Хабирова

Пресс-конференция главы Башкирии Радия Хабирова, прошедшая накануне в прямом эфире БСТ, является одним из главных политических событий уходящего года. Такое мнение высказала депутат республиканского парламента, председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина.
Кульсарина отметила важность того, как Хабиров детально остановился на итогах работы властей республики, а также рассказал жителям, какие планы у них на последующие годы.
«Считаю, что пресс-конференция Главы Башкортостана Радия Хабирова, посвященная итогам 2020 года, стала важным политическим событием в плане внесения ясности по многим вопросам, которые беспокоят жителей республики. Скажем честно, год был сложным и напряженным. На планете усилилась пандемия коронавируса, которая привела ко многим ограничениям, потерям и кризисам. В связи с этим было много случаев, которые привели к различным изменениям и потрясениям в обществе. Свои вопросы, касающиеся этих событий, Главе региона смогли задать, помимо представителей СМИ, граждане, проживающие в районах и городах республики. Глава республики внес ясность по важным проблемам, которые касаются социально активных общественных движений, развития сельского хозяйства, экономики, экологии, стратегии развития муниципальных образований, улучшения технической базы учреждений здравоохранения и поделился целями на будущее.
Главными событиями года стали борьба против новой коронавирусной инфекции, ввод в эксплуатацию двух построенных в республике в кратчайшие сроки ковид-госпиталей, помощь гражданам разных социальных категорий. В плане борьбы против пандемии многократно возросла оценка труда врачей и сотрудников учреждений здравоохранения, общественных организаций, работающих в области благотворительности и оказания помощи людям волонтеров. Подводя итоги года, Радий Хабиров подчеркнул, что прочная основа успеха — в единстве, в том, чтобы быть надежной опорой и доверять друг другу. Такие мероприятия в формате открытого разговора с народом очень нужны», - цитирует ее слова ИА "Башинформ".