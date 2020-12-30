«Такие мероприятия очень нужны»: эксперт о пресс-конференции Радия Хабирова

«Считаю, что пресс-конференция Главы Башкортостана Радия Хабирова, посвященная итогам 2020 года, стала важным политическим событием в плане внесения ясности по многим вопросам, которые беспокоят жителей республики. Скажем честно, год был сложным и напряженным. На планете усилилась пандемия коронавируса, которая привела ко многим ограничениям, потерям и кризисам. В связи с этим было много случаев, которые привели к различным изменениям и потрясениям в обществе. Свои вопросы, касающиеся этих событий, Главе региона смогли задать, помимо представителей СМИ, граждане, проживающие в районах и городах республики. Глава республики внес ясность по важным проблемам, которые касаются социально активных общественных движений, развития сельского хозяйства, экономики, экологии, стратегии развития муниципальных образований, улучшения технической базы учреждений здравоохранения и поделился целями на будущее.