Житель Башкирии чуть не погиб, пытаясь спасти собаку

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС рассказала о несчастном случае, который произошёл в Белорецком районе. Инцидент зафиксирован в лесопосадке в деревне Баскан 29 декабря.

43-летний местный житель находился на участке вырубки леса. В какой-то момент он заметил разгуливающую по лесопосадке собаку. Мужчина испугался, что падающие деревья могут задеть животное, и попытался отогнать пса. Но в этот момент на него самого свалилось дерево.