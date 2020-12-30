Житель Башкирии чуть не погиб, пытаясь спасти собаку

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС рассказала о несчастном случае, который произошёл в Белорецком районе. Инцидент зафиксирован в лесопосадке в деревне Баскан 29 декабря.

43-летний местный житель находился на участке вырубки леса. В какой-то момент он заметил разгуливающую по лесопосадке собаку. Мужчина испугался, что падающие деревья могут задеть животное, и попытался отогнать пса. Но в этот момент на него самого свалилось дерево.

Выбраться из западни несчастному помогли лишь спасатели. Пострадавшего в срочном порядке передали медикам.

Часто люди не представляют себе степень опасности и возможных последствий, которую несут в себе деревья. Падающий ствол способен разрушить дом и постройки, повредить линии электропередач, нанести серьезный урон элементам ландшафта. Но самое страшное, когда жертвами подобных происшествий становятся люди.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС 

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 