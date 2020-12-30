Блогер из Уфы Рустам Набиев рассказал, кто убил его мать

Популярный блогер из Уфы Рустам Набиев дал большое интервью журналистке Ирине Шихман. Блог Рустама получил широкую известность в интернете после трагедии в омской казарме.

Рустам приоткрыл занавесу свой личной жизни. В частности, блогер поделился страшными воспоминаниями о смерти матери. Оказывается, мама Рустама скончалась от рук собственного мужа. Вспоминая о болезненном потрясении девства, он не смог сдержать слёз.

Мама умерла в сентябре 1993 года. Ее убили. Я был тогда маленьким и никак ее не помню. На воспитание нас взяла тетя. Это был папа. Он рассказал, что убил ее в состоянии аффекта, так как ему что-то про нее рассказали. Я не знаю всех подробностей. Задушил…

Рустам Набиев 

Также Рустам рассказал, что в детстве его возили в тюрьму к отцу, однако всех подробностей он не помнит.

Сейчас Рустам покоряет вершины не только популярности в Инстаграме, но и реальные горы. Недавно блогер поднялся на Эльбрус на руках и даже принёс подарок Главе Башкирии, который сумел передать при личной встрече.

Рустам счастлив в браке с любимой женой Индирой и воспитывает двух дочерей.

Фото: скриншот видео. 