Блогер из Уфы Рустам Набиев рассказал, кто убил его мать

Популярный блогер из Уфы Рустам Набиев дал большое интервью журналистке Ирине Шихман. Блог Рустама получил широкую известность в интернете после трагедии в омской казарме.
Рустам приоткрыл занавесу свой личной жизни. В частности, блогер поделился страшными воспоминаниями о смерти матери. Оказывается, мама Рустама скончалась от рук собственного мужа. Вспоминая о болезненном потрясении девства, он не смог сдержать слёз.
Также Рустам рассказал, что в детстве его возили в тюрьму к отцу, однако всех подробностей он не помнит.
Сейчас Рустам покоряет вершины не только популярности в Инстаграме, но и реальные горы. Недавно блогер поднялся на Эльбрус на руках и даже принёс подарок Главе Башкирии, который сумел передать при личной встрече.
Рустам счастлив в браке с любимой женой Индирой и воспитывает двух дочерей.
Фото: скриншот видео.