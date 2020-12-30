Блогер из Уфы Рустам Набиев рассказал, кто убил его мать

Мама умерла в сентябре 1993 года. Ее убили. Я был тогда маленьким и никак ее не помню. На воспитание нас взяла тетя. Это был папа. Он рассказал, что убил ее в состоянии аффекта, так как ему что-то про нее рассказали. Я не знаю всех подробностей. Задушил…

Рустам Набиев