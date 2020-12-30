«Глава Башкирии прислушивается к народу республики» — мнение

29 декабря в Башкирии впервые в прямом эфире прошла пресс-конференция с Главой региона. Радий Хабиров честно и открыто отвечал на актуальные вопросы жителей республики.

Заместитель председателя Комиссии по защите прав и свобод граждан, развитию институтов гражданского общества, общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РБ Евгений Мельников отметил, что честность Радия Хабирова вызывает доверие и уважение к власти, так как не каждый руководитель может признавать свои ошибки.

Открытость и честность Главы Республики Башкортостан очень радует, прямо отвечать на вопросы о своей работе в должности Главы о своих достижениях и о своих ошибках может далеко не каждый руководитель и политический деятель, при этом не скрывать эмоции и делиться семейными ценностями и личной жизнью. Все это вызывает доверие и уважение к Главе республики. Надеюсь, такая тенденция послужит хорошим примером для чиновников, и мы увидим открытую и честную республиканскую власть. Радует момент, что Глава прислушивается к народу, который озвучивает своё мнение, явным примером служит ситуация с шиханом Куштау. Также не может остаться без внимания замечание Радия Фаритовича в адрес глав муниципалитетов, которые разграничивают ответственность за происходящее в их районе, а должны более глубоко погружаться в муниципальные проблемы.

Евгений Мельников 