«Глава Башкирии прислушивается к народу республики» — мнение

29 декабря в Башкирии впервые в прямом эфире прошла пресс-конференция с Главой региона. Радий Хабиров честно и открыто отвечал на актуальные вопросы жителей республики.
Заместитель председателя Комиссии по защите прав и свобод граждан, развитию институтов гражданского общества, общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РБ Евгений Мельников отметил, что честность Радия Хабирова вызывает доверие и уважение к власти, так как не каждый руководитель может признавать свои ошибки.