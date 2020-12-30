В Башкирии под окнами многоэтажки нашли тело женщины

В Нефтекамске местные жители наткнулись на страшную находку. Под окнами многоэтажки было обнаружено тело 38-летней женщины. Подробности инцидента сообщили корреспонденты «КП-Уфа».
Тело погибшей найдено у пятиэтажки, в которой та и проживала, ещё 26 декабря. Несчастную обнаружили прохожие и тут же вызвали скорую помощь.
Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть женщины. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, а после изъяли мобильный телефон погибшей. Теперь тело передано на судебно-медицинскую экспертизу.