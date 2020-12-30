В Башкирии под окнами многоэтажки нашли тело женщины

В Нефтекамске местные жители наткнулись на страшную находку. Под окнами многоэтажки было обнаружено тело 38-летней женщины. Подробности инцидента сообщили корреспонденты «КП-Уфа».

Тело погибшей найдено у пятиэтажки, в которой та и проживала, ещё 26 декабря. Несчастную обнаружили прохожие и тут же вызвали скорую помощь.