Жителей Башкирии тронула история Радия Хабирова про поход в магазин

﻿- Сложилось четкое ощущение, что человек переживает за республику, близко к сердцу принимает проблемы людей. Ему не чужды обычные чувства. Сильный Глава, но с добрым понимающим сердцем, это то, что нужно республике, ее жителям, особенно в таких обстоятельствах, как сейчас. Самое главное, Радий Хабиров не замалчивает проблемы региона, а готов к обсуждению, это важно. Это, на мой взгляд, новый подход, — считает Кристина Недорезова.