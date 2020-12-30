Жителей Башкирии тронула история Радия Хабирова про поход в магазин

История главы Башкирии Радия Хабирова про семейных поход в магазин растрогала сердца жителей Башкирии. Накануне во время своей пресс-конференции руководитель региона поделился с присутствующими забавным случаем, который произошел между ним и сыном, который начал капризничать на кассе.
По мнению члена Общественной палаты РБ Ирины Сухаревой, этот случай показывает, как Хабиров сталкивается с такими же проблемами, как и все родители.
- Тронула история про семейный поход Хабировых в магазин. Понимаешь, что Радий Хабиров — обычный человек. Глава семьи, папа с такими же проблемами, как у обычных родителей, — сказала Ирина Сухарева.
Ее коллега, заместитель председателя Общественной палаты РБ Кристина Недорезова также отмечает, что руководителю региона не чужды обычные чувства и этим он отличается на фоне многих чиновников.
- Сложилось четкое ощущение, что человек переживает за республику, близко к сердцу принимает проблемы людей. Ему не чужды обычные чувства. Сильный Глава, но с добрым понимающим сердцем, это то, что нужно республике, ее жителям, особенно в таких обстоятельствах, как сейчас. Самое главное, Радий Хабиров не замалчивает проблемы региона, а готов к обсуждению, это важно. Это, на мой взгляд, новый подход, — считает Кристина Недорезова.