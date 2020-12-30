Эльвира Аиткулова прокомментировала пресс-конференцию Радия Хабирова

Пресс-конференция — это тот формат, когда каждый житель республики может получить ответы на вопросы, волнующие его в силу своих профессиональных, общественных и человеческих интересов. Хотела бы выделить три момента. Во-первых, как депутат, я бы отметила, что ситуация, о которой говорил Радий Фаритович в части экологического законодательства, учета мнений при выдаче лицензий при разработке в районах республики, — это тема, которую нам предстоит с коллегами, федеральными депутатами, обсуждать и совершенствовать. Также Радий Фаритович сказал о необходимости референдумов, в этой части, я думаю, Государственному собранию тоже есть над чем подумать. И блок вопросов, которые касаются конкретно города Уфы, — это исторический облик города, привлечение инвесторов к восстановлению культурного наследия и те регулирующие нормы, которые сегодня есть, тоже требуют совершенствования. На последнем заседании комитета мы как раз рассматривали инициативу по изменению законодательства в части использования и охраны культурно-исторического наследия, эту работу мы будем продолжать.

Эльвира Аиткулова