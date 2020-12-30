В Федерации спортивной борьбы Башкирии подвели итоги 2020 года

В Уфе в ближайшие два года построят центр борьбы. Об этом говорили на отчетно-выборной конференции Федерации спортивной борьбы Башкортостана.

Начали с церемонии награждения. Еще в начале декабря Глава Башкирии подписал указ о присуждении Рауфу и Розалии Валитовым медали «Родительская доблесть». Супруги являются родителями четырех детей, старшие из которых – Фанис и Фадис – стали мастерами спорта России, членами сборных республики и страны.

В минувшем году Уфа принимала крупный турнир по греко-римской борьбе – Кубок России на призы Главы Башкортостана. Кубок стал репетицией предстоящего в Уфе первенства мира, которое должно состояться в августе 2021 года. Подспорьем в развитии борьбы является не только проведение соревнований, но и реализация проектов, в том числе «Спортивная борьба – в школы». Она осуществляется в 62 образовательных учреждениях Башкортостана. К 2024 этих школ должно быть 200.