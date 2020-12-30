Андрей Назаров вручил награды выдающимся боксерам Башкирии

Накануне в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой наградили выдающихся боксеров. Торжественное мероприятие приурочили к празднованию 100-летия бокса в Башкортостане. Правительственные награды вручил премьер-министр Андрей Назаров.

Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» получили Сагит Аслаев и Рим Башаров. Рим Валиулин, воспитавший Валерия Лимасова, и Ниль Габдуллин из Октябрьского были удостоены ордена Салавата Юлаева. Почетные звания «Заслуженного работника физической культуры» получили тренеры школы имени Николая Валуева, Денис Огуречников и Марат Галлямов. Также почетными грамотами Правительства наградили спортсменов.

Продолжаем развивать этот спорт. Нам нужны сильные земляки. Андрей Назаров, премьер-министр Республики Башкортостан