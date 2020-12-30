В Башкирии обсудили вопросы развития детского спорта

Сегодня прошло совещание по вопросами детского спорта. Тренеры, директора спортивных школ и методисты отдела образования обсудили планы на будущее.
По поручению министра образования и науки РБ запланированы проверки бассейнов организаций дополнительно образования детей на функционирование и пожарную безопасность. Также обсудили вопросы адаптивной физкультуры. В ДЮСШ Хайбллинского района была проведена работа по этому направлению: внедрены практики, отработаны теории по программе, которую будут внедрять во все спортивные школы республики.
На совещании обсудили и Спартакиаду будущего года. В нее войдут десять видов спорта, в том числе и новая дисциплина – настольный теннис.