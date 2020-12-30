В Уфе прошли лыжные соревнования «Открытие зимнего сезона»

Старты провели на спорткомплексе «Биатлон». Первенство продолжалось на протяжении двух дней. В первый лыжники соревновались свободным ходом, во второй – классическим.
Сильный снегопад, который доставил много хлопот коммунальным службам, для лыжников долгожданное событие. Снега для занятий лыжным спортом в декабре откровенно не хватало. Однако участники открытых уфимских соревнований признались, что трасса мягковата и спортсменам было тяжелей. Участников уфимских стартов получилось много.
Лучших выявляли в нескольких возрастных группах: от взрослых спортсменов до 9-летних ребят. Самому опытному участнику почти 70 лет. Соревнования, по сути, открыли лыжный сезон 2021 года. Своеобразный лыжный Новый год. Юному Даниилу Байдимирову после не самых удачных результатов на этот раз удалось занять призовое место.
В результате Даниил среди старших юношей занял четвертое место. В этом возрасте лучшими были лыжники из Учалов Кирилл Головин и Динар Хакимов. Тем временем продолжает свою работу новое руководство Федерации биатлона и лыжных гонок республики. Председатель Максим Чудов совершил очередной рабочий визит. На этот раз в Октябрьский и Туймазы. Цель поездки – проверить состояние местных трасс.
После Нового года в республике пройдет очень много спортивных соревнований: 3 января в Уфе пройдут семейные старты; 6 января в Деме запланирован вечерний спринт; 7 января – традиционная рождественская гонка в парке Гафури для всех желающих с маскарадным забегом. 8 и 9 января на спорткомплексе «Биатлон» проведут второй этап отбора на первенство России.