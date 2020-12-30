В Уфе прошли лыжные соревнования «Открытие зимнего сезона»

Старты провели на спорткомплексе «Биатлон». Первенство продолжалось на протяжении двух дней. В первый лыжники соревновались свободным ходом, во второй – классическим.

Сильный снегопад, который доставил много хлопот коммунальным службам, для лыжников долгожданное событие. Снега для занятий лыжным спортом в декабре откровенно не хватало. Однако участники открытых уфимских соревнований признались, что трасса мягковата и спортсменам было тяжелей. Участников уфимских стартов получилось много.

Мы разбили данное мероприятие на три части, потому что очень большая масса народу. Очень приятно и даже удивительно. 342 было заявлено, приняло участие 324. Юрий Крутько, директор ДЮСШ №5 г. Уфы

Лучших выявляли в нескольких возрастных группах: от взрослых спортсменов до 9-летних ребят. Самому опытному участнику почти 70 лет. Соревнования, по сути, открыли лыжный сезон 2021 года. Своеобразный лыжный Новый год. Юному Даниилу Байдимирову после не самых удачных результатов на этот раз удалось занять призовое место.

Сначала было тяжело, как-то ничего не складывалось. Потом стало легче. Вчера бежал, сегодня бежал. Вчера был в тройке, сегодня не знаю пока. Данил Байдимиров, участник соревнований

В результате Даниил среди старших юношей занял четвертое место. В этом возрасте лучшими были лыжники из Учалов Кирилл Головин и Динар Хакимов. Тем временем продолжает свою работу новое руководство Федерации биатлона и лыжных гонок республики. Председатель Максим Чудов совершил очередной рабочий визит. На этот раз в Октябрьский и Туймазы. Цель поездки – проверить состояние местных трасс.

Администрацией города создаются условия, передано уже помещение. Как мне сказал директор лыжной школы, объект передан в управление. В данный момент ведутся строительно-ремонтные работы. В здании уже есть тепло. Максим Чудов, председатель Федерации биатлона и лыжных гонок Республики Башкортостан