Пользователи телеграм в Башкирии назвали самые мерзкие видеоролики года

В телеграм-каналах Башкирии прошёл опрос, в котором респонденты выбирали самые мерзкие видеоролики 2020 года из республики. Всего в опросе приняли участие 1037 опрашиваемых.
Первое место с 81% голосов занял ролик, на котором экс-сенатор Изместьев рассказывает о заказных убийствах десятков людей.
Второе и третье места получили два видеоролика, которые набрали по 6% голосов. На одном из них племянница экс-президента Башкирии Рауфа Рахимова призывает к протестам против авторитарной власти. А в другом видео Андрей Потылицын, известный любитель просмотров оперативок главы Башкирии, признаётся представителю действующей власти, что за деньги готов оказать услуги любого характера.
На четвёртом месте расположилось видео, на котором талантливый публицист Зухра Буракаева требует уволить сотрудника киностудии «Башкортостан» в крайне агрессивной форме.
Замыкает список мерзких видео ролик, в котором простой уфимец Азат дал мастер-класс по ловле щуки инспектору Рыбнадзора.