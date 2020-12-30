Пользователи телеграм в Башкирии назвали самые мерзкие видеоролики года

В телеграм-каналах Башкирии прошёл опрос, в котором респонденты выбирали самые мерзкие видеоролики 2020 года из республики. Всего в опросе приняли участие 1037 опрашиваемых.

Второе и третье места получили два видеоролика, которые набрали по 6% голосов. На одном из них племянница экс-президента Башкирии Рауфа Рахимова призывает к протестам против авторитарной власти. А в другом видео Андрей Потылицын, известный любитель просмотров оперативок главы Башкирии, признаётся представителю действующей власти, что за деньги готов оказать услуги любого характера.