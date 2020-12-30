В Уфе меняется схема движения на транспортной развязке

В Уфе меняется схема движения на транспортной развязке на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Такая мера призвана разгрузить наиболее оживленное южное направление.

В рамках реконструкции транспортной развязки планируется расширение самого путепровода с четырёх до шести полос с организацией переходно-скоростных полос для левоповоротных съездов. По словам специалистов, пропускная способность развязки может увеличиться на 27%.

С 8 января 2021 года планируется закрыть путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Следовательно, на этом участке дороге изменится схема движения автотранспорта.

Администрация Уфы просит с понимаем отнестись к временным дорожным неудобствам, а также советуют заранее планировать маршрут движения по альтернативным путям.

С учетом принятой схемы организации дорожного движения в период реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди (схема № 1) движение по улице Заки Валиди в сторону «центра» будет осуществляться по зеленому направлению с пересечением проспекта Салавата Юлаева по временному проезду со светофорным регулированием.

Движение по улице Заки Валиди «из центра» будет осуществляться по сиреневому направлению с пересечением проспекта Салавата Юлаева по временному проезду со светофорным регулированием.

Движение по проспекту Салавата Юлаева будет осуществляться по четырём полосам движения в каждую сторону (желтое направление) со светофорным регулированием на пересечении с временными проездами.

Съезды транспортной развязки и съезд с улицы Воровского (на схеме обозначены красным) также будут закрыты, то есть использовать развязку как полноценный клеверный лист будет нельзя.