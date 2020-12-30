В Уфе «гражданин СССР» утверждает, что сейчас 1899 год

Мужчина из Уфы по имени Салих уверяет, что живет в 1899 году. При этом он утверждает, что России не существует, а все мы живем в Советском Союзе.

Различные ведомства Башкирии и всей России уже больше года страдают от так называемых Живых жителей. Целая каста людей в стране считает, что до сих пор живут в СССР, а Россия - страна, созданная незаконным путем. Они уничтожают паспорт и вместо подписи ставят кровавый отпечаток.

На фоне этих убеждений они не платят по счетам. Так, например, весной "гражданин СССР" напал на электромонтера, который пришел отключить ему свет. А во время самоизоляции этих людей неоднократно ловили на улице за нарушение антиковидных мер. Логика в этом случае уже понятна: если России не существует, значит, и самоизоляции нет.

Очередное заявление Живой житель Салих положил на стол в одно из ведомств Уфы. За мужчиной числился небольшой долг в 12 тысяч рублей, однако оплачивать его он не хотел. Салих, судя по документам, утверждает, что сейчас на дворе 1899 год.

Отметим, что документы он "подписывает", как и остальные "граждане СССР" - кровавым отпечатком.

Источник bash.news, близкий к ситуации, отмечает, что такой достаточно хитрый способ не платить по счетам доставил множеству компаний массу хлопот.

Сейчас в таких случаях, как правило, материалы направляются в надзорные органы, а далее суд выносит решение в нашу сторону. источник bash.news, близкий к ситуации

Отметим также, что "граждане СССР" используют в качестве примера решение "Народного суда СССР" от 2020 года, которые оправдают действия своих людей.

В нем жительница Уфы требует списать ей долг в 1 миллион рублей по вышеуказанным причинам. "Народный суд" обвиняют своих коллег из Советского районного суда в массе преступлений, снимая долг с женщины.

На деле, конечно, все происходит иначе, а таким должникам в конце концов приходится платить по счетам настоящей России.