В Башкирии сиротам выделили квартиры с плесенью

Детям-сиротам Куюргазинского района предоставили жильё с непригодными условиями для проживания. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Ещё в 2018 году администрация Куюргазинского района выдала индивидуальному предпринимателю разрешение на реконструкцию здания в селе Ермолаево. Также предприниматель получил разрешение на эксплуатацию многоквартирного дома. 12 квартир в этом доме было куплено для сирот.

Однако строители допустили серьёзные ошибки при реконструкции дома. Так, в помещении совсем не работала система вытяжной вентиляции, а также имелись следы сырости и плесени. Также среди нарушений были выявлены: отсутствие утеплителя и автоматических терморегуляторов у радиального отопления, однокамерные стеклопакеты.