В Уфе из торгового центра эвакуировали 1,5 тысячи посетителей

Из торгового центра «Меркурий», что расположен в уфимской Черниковке, эвакуировали посетителей и персонал. Как сообщают очевидцы, на место инцидента приехали сапёры, пожарные и медики.

Инцидент произошёл накануне, 29 декабря. В общей сложности из торгового центра вывели 1,5 тысячи человек. Известно, что в полицию поступило сообщение о бомбе.

Сапёры осмотрели всю территорию торгового центра, но ничего похожего на взрывное устройство найдено не было. Как сообщает издание UFA1.RU, ложное сообщение поступило с номера пьяной 58-летней уфимки. На женщину было заведено уголовное дело.