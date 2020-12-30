В Башкирии бесследно исчез 16-летний подросток

В Башкирии объявлены поиски 16-летнего подростка Сергея Ведерникова из Иглино. Юноша исчез сегодня, 30 декабря. По словам родственников, он вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.
На поиски подростка брошены силы волонтеров и сотрудников полиции. Посмотрите внимательно, вдруг вы видели Сергея на улице.
Приметы:
Рост около 180 см., худощавого т/с.
Был одет:
Серое трико, куртка-пуховик до бедра, пестрый, с разноцветными штрихами желто-зелено-синего цвета, темные кроссовки, шапка белая с синим орнаментом, с помпоном.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении обратиться по контактам:
Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).
Дежурный номер РОО "Поиск Детей - Уфа" - 8-927-969-89-19
Дополнительный: +7 996 106-56-69.