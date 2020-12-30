В Уфе осудили парня, который устроил перестрелку на остановке

В Уфе осудили 25-летнего парня, который обвиняется в убийстве человека. Молодой уфимец устроил перестрелку прямо на оживленной остановке транспорта.

Как сообщает СК РФ по РБ, инцидент произошёл 9 июня в 2019 году. 25-летний парень повздорил со знакомым, который требовал у него 30 тысяч рублей за помощь в сдаче экзаменов. Молодой уфимец не хотел возвращать деньги, поэтому решил пойти на крайние меры.

Парень назначил мужчине встречу на остановке «Южный автовокзал», а когда увидел машину знакомого, совершил несколько выстрелов прямо по авто. В этот момент в автомобиле находился не только мужчина, но и его 24-летняя подруга.

От полученных травм пострадавший мужчина скончался на месте, а его подруге потребоваласьсрочная помощь врачей. Нападавший попытался скрыться с места убийства, но был задержан сотрудниками Росгвардии.

Следователями и следователями-криминалистами был проведен значительный объем работы: тщательно проведен осмотр места происшествия, допрошено множество свидетелей, по показаниям очевидцев и камерам видеонаблюдения восстановлена картина произошедшего, изучены личности обвиняемого и потерпевшего, назначен и проведен ряд сложных экспертных исследований. пресс-служба СК РФ по РБ